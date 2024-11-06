"قاعدة أفيفيم الإسرائيلية" تشتعل بعد ضربات صاروخية من لبنان

وأظهرت مقاطع الفيديو المنطقة المستهدفة، وقد تصاعدت منها ألسنة اللهب والدخان، جراء الصواريخ التي أطلقت من .وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى "وقوع حريق ضخم في أفيفيم وأضرار في المباني، بعد إطلاق 50 صاروخا من إلى خلال خمس عشرة دقيقة".وأفادت "القناة 14" العبرية مساء يوم الأربعاء بأن عددا من أصيبوا في أفيفيم بالجليل جراء القصف.كما ذكرت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أنه تم تسجيل إصابات بعضها في حالة خطرة، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.