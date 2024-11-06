من هم أبرز شخصيات فريق ترامب "المرتقب"؟

نيوز – دولي

كشفت مصادر أمريكية من ترامب، عن أسماء الوزاري الذي سيعمل مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وقالت المصادر، إن كثيراً من الأحداث التي شهدتها جولات الحملة الانتخابية لترامب تعطي صورة وإن كانت مصغرة وأولية عن الأسماء التي ستتصدر المشهد في الجناح من البيت الأبيض خلال السنوات الـ 4 المقبلة.

وسيكون أمام ترامب فترة شهرين ونصف الشهر عن أداء اليمين، ومن هناك مباشرة العمل في إدارته، وهذه الفترة وإن بدت طويلة فهي في الحقيقة ضيقة قياسا بحجم التحديات المطروحة فيها.

وفي الوقت الذي كان ترامب أعلن عن نائبه وهو جيه دي فانس، وبحسب المصادر، فإن التي أظهر ترامب في الولاية الأولى تركيزا هائلا عليها ستكون بين مرشحيْن اثنين لتوليها، حيث يبدو واضحا أن مايك بومبيو سيكون الأقرب للعودة بقوة إلى صدارة المشهد في واشنطن وقيادة الدبلوماسية الأمريكية تحت ترامب، بعد أن نال الرجل ثقة ترامب خلال ولايته الأولى.

وأضافت أن مرشحا آخر لهذا المنصب هو السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماك روبيو، الذي كان مرشحا قويا لمنصب الرئيس، قبل أن يتم سحب اسمه في آخر لحظة قبيل مؤتمر الحزب الجمهوري واستبداله بجي دي فانس.

أما من المرشحين لوزارة الخزانة فهناك ستيفن منشن، بالنظر إلى العلاقة القوية التي جمعته بترامب وهو الذي كان يوصف بأنه الوزير الأطول خدمة في عهد ترامب.

وهناك أيضا بين هاغارتي، ويوصف بأنه أحد المقربين الذين حافظوا على علاقات قوية مع ترامب خلال وجوده في البيت الأبيض وبعدها، وقد يكون مرشحا لواحدة من الحقائب الوزارية الأخرى كالتجارة أو المالية.

ويبدو مايك ووردز، وهو عسكري متقاعد، الأقرب إلى تولي حقيبة الدفاع في الوقت الحاضر خاصة أنه عمل مستشارا لترامب في ولايته السابقة، وفقا للمصادر ذاتها.