أول تعليق لبايدن بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية

وأفاد البيت الأبيض في بيان أن الديمقراطي بايدن، والذي انسحب من السباق الانتخابي لصالح نائبته كامالا هاريس، "سيدلي بخطاب الى الأمة" الخميس للحديث عن نتائج انتخابات الثلاثاء والمرحلة الانتقالية.وأضاف البيان أن بايدن تعهد "بضمان انتقال سلس وأكد على أهمية العمل على البلاد"، وأشار البيان إلى أن بايدن تحدث أيضا مع هاريس، دون ذكر مزيد من التفاصيل.واتفق وهاريس على "أهمية توحيد" الولايات وذلك في اتصال هاتفي بينهما الأربعاء، بعد فوز الجمهوري على منافسته الديموقراطية في الرئاسية.وقال المتحدث باسم ستيفن شونغ في بيان "شكر الرئيس نائبة الرئيس هاريس على تصميمها واحترافيتها ومثابرتها طوال فترة الحملة الانتخابية، واتفقا على أهمية البلاد".