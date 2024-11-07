أول تعليق للرئيس الإيراني بعد فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية

وقال بزشكيان في تصريحات، إن "فوز ترامب برئاسة الولايات "لا يغيّر شيئا" بالنسبة إلى طهران".كما شدد على أن "الأولوية بالنسبة لبلاده تكمن في "تطوير علاقاتنا مع جيراننا والدول الإسلامية"، وفق ما نقلت الأنباء الرسمية (إرنا).وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قال بوقت سابق اليوم "لدينا تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للإدارات الأميركية المختلفة" في إشارة إلى ترامب.لكنه اعتبر في الوقت عينه أن "فوز ترامب يمثل "فرصة لمراجعة وإعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة" لواشنطن.وكان ترامب فرض أقسى العقوبات على طهران على مدى سنوات، منذ انسحابه المنفرد من النووي عام 2018.