27 شهيدا بمجزرة جديدة شمالي غزة

شهد شمال قطاع غزة، مساء الخميس، مجزرة جديدة اسفرت عن 27 شهيدا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، إن "الاحتلال يقصف بشكل مكثف منازل السكان في شمالي غزة".

وأضاف أن "الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة في شمالي القطاع راح ضحيتها 27 شهيدا".

الى ذلك، قالت مصادر طبية، إن "52 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع منذ فجر اليوم 42 منهم شمالي القطاع".

وتعرض قطاع المحاصر بسكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، الى دمار واسع النطاق جراء "القصف الإسرائيلي" المتواصل ولم تسلم من القصف المناطق الجنوبية من القطاع التي سبق للجيش "الإسرائيلي" أن أعلنها منطقة آمنة.