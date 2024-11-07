حديث روسي يخص استخدام الغرب للأسلحة النووية

وأكد بوتين في الجلسة العامة لنادي فالداي إن "ديناميات العمليات قد تجعل السنوات الـ20 القادمة من تاريخ البشرية أكثر تعقيدا من السنوات المكتملة.وقال "العالم لا يمكن التنبؤ به.. هذا أمر مؤكد.. إذا نظرنا إلى الوراء 20 عاما وقيمنا حجم التغييرات، ثم توقعنا هذه التغييرات في السنوات القادمة، يمكننا أن نفترض أن العشرين عاما القادمة لن تكون أقل صعوبة، إن لم تكن أكثر".وتابع الرئيس "يتحدث الخبراء عن تهديدات الصراعات الإقليمية الجديدة، والأوبئة العالمية، وعن الجوانب الأخلاقية المعقدة والغامضة للتفاعل بين البشر والذكاء الاصطناعي، وعن كيفية الجمع بين التقاليد والتقدم مع بعضها البعض".وأكد بوتين انه "لا يمكن عن أي هيمنة في النظام الجديد للنظام العالمي"، وقال "الليبرالية تحولت إلى تعصب شديد تجاه أي بديل وأي فكر سيادي ومستقل".وأوضح أن "الغرب حاول توجيه ضربة ساحقة لروسيا وفصلها عن السياسة والاقتصاد العالميين لكنه فشل"، وأكد أن "العالم يحتاج إلى روسيا بغض النظر عن أي قرارات لزعماء واشنطن وبروكسل".