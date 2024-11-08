بينها تخص العراق.. ميخائيل يكشف للسومرية أولويات ترامب بعد فوزه بالانتخابات

ويقول ميخائيل في حديث للسومرية نيوز، ان أولويات ترامب بعد الفوز هي، اتصالات اولية للاستعداد لتعاون امريكا مع حلفائها في اوروبا واسيا للتعامل مع القضايا الدولية، واستكشاف مبدئيا كيف يتم انهاء الحرب الروسية-الاوكرانية. ربما تكون هناك اتصالات مباشرة ما بين فريق انتقال السلطة للرئيس المنتخب ترامب وقادة الكرملين.وكذلك اقامة اتصالات ايضا مع عدد من قادة المحورية في الشرق الأوسط وبالذات السعودية ومصر والامارات لأنهاء الحرب في غزة ولبنان وتجنب حرب ما بين اسرائيل وإيران، بالإضافة معرفة خطط إيران النووية وإذا كان بإمكان طهران تملك سلاح نووي قريب، بحسب ميخائيل.ويبين استاذ العلوم السياسية، ان ترامب يهدف أيضا لتأمين منطقة البحر الأحمر من هجمات الحوثي وربما استمرار التعاون الأمريكي - البريطاني في حماية السفن في البحر الأحمر، والتحدث مع قادة المكسيك لمناقشة كيفية حماية حدود امريكا الجنوبية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك التشاور مع حلفاء امريكا في اسيا لمعرفة تقيمهم لاي خطر صيني قد يرونه في سلوك الصيني في عدة مناطق وبالذات فيما يتعلق بقدرات الصين العسكرية.ومن أولويات الرئيس الأمريكي الجديد – بحسب نبيل ميخائيل - مناقشة مصير القوات في وسوريا، إضافة الى التواصل مع نتانياهو لمعرفة خطة إسرائيل فيما يتعلق بحرب غزة"، لافتا انه يعتقد ان ترامب سوف يطالب نتنياهو بوقف الحرب في قطاع غزة سريعا.وقد يستمع او يقرأ الرئيس ترامب تقارير عن تطورات الوضع في افغانستان وكوريا الشمالية واللاتي يمكنهما ان يكونان موضع مبادرات أمريكية نحوهما في وقت ما في ادارته، وفقا لحديث استاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن نبيل ميخائيل للسومرية نيوز.