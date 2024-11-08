عمدة أمستردام تكشف التحقيقات الأولية في أحداث العنف ليلة أمس

وتحدثت هالسيما في مؤتمر صحفي، عن ليلة "سوداء للغاية" "ألحقت أضرارًا بالغة" بالحياة والثقافة اليهودية في المدينة، وفق موقع "إن إل تايمز" الهولندي.وأضافت أن "الهجمات على مشجعي كرة القدم اليهود كانت بمنزلة عملية دهس وهروب ارتكبها فتيان على دراجات بخارية، ثم انطلقوا مسرعين عبر هربًا من الشرطة".وتابعت: "إن ما يحدث في أمستردام أمر لا يطاق ولا يمكن تحمله، لقد تعرضت مدينتنا لأضرار بالغة، وأصبحت حياتنا وثقافتنا اليهودية تحت الهجوم".وأوضحت أن طلبت مسبقًا من المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن إجراء تقييم للمخاطر الأمنية بشأن المباراة وإحياء "ليلة البلور" التي تزامنت مع المباراة.وذكرى "ليلة البلور" مصطلح يستعمل للإشارة إلى عمليات نظمها ونفذها النازيون ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا بين التاسع والعاشر من تشرين الثاني 1938.وأشارت العمدة إلى أن المنسق الوطني لمكافحة الإرهاب والأمن لم ير أي تهديد ملموس، موضحة أن التحقيقات الأولية التي أجرتها تظهر أن أعمال الشغب نُظِّمت بسرعة على تلغرام.وأعلنت العمدة تعزيز الإجراءات الأمنية في بعد الصدامات الليلية.من جهة أخرى، قال المدعي العام رينيه دي بوكيلير إن السلطات ستنشر صور الجناة من أجل التعرف عليهم بسرعة والقبض عليهم.