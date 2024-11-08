دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب بعد رشقة صاروخية من لبنان

وقالت الوسائل ان" انفجارات ضخمة دوت في تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون بعد رشقة صاروخية من لبنان".واضافت ان"صواريخ انطلقت من جنوب باتجاه ووسط الكيان الصهيوني"، مبينة ان" صفارات الإنذار دوت ايضا في أكثر من 50 وبلدة وموقعا من شمال الكيان الصهيوني حتى وسطها".واشارت الى، ان" صفارات الإنذار دوت ايضا في مناطق بشمال الكيان ومركزها بسبب صواريخ أطلقت من لبنان"، اضافة الى ان صفارات الإنذار دوت مجددا في شمال الكيان خشية من تسلل مسيرات".وتابعت ان"صفارات الإنذار دوت في نهاريافيما إطلاقت 5 صواريخ من تجاه شمال الكيان الصهيوني ووسطها".