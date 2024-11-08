عراقية اوصلت ترامب للسلطة.. من هي الينا حبة؟

ووفقا لفوكس، تعمل حبة الآن كمستشارة أولى لحملة إعادة انتخاب ترامب، وهي ترقية تأتي بعد حصولها على اعتراف وطني بدورها القانوني في فريق على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبهذا الدور، أصبحت حبة من العناصر الرئيسية في "فريق ترامب"، وقد نرى دورا محوريا لها في حال انتخاب رئيسا للولايات المتحدة، مرة أخرى.

وكانت المحامية الأميركية من أصول عراقية ألينا حبة، واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق ترامب، في قضية "شراء الصمت" التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي.

من هي ألينا حبة؟

هي محامية وسيدة أعمال أمريكية ولدت في يوم 25 مارس 1984 في مدينة سوميت في ولاية نيوجيرسي لعائلة عراقية كلدانية هاجرت إلى الولايات في سنة 1981. ألينا حبة هي المحامية الشخصية للرئيس الأمريكي السابق ترامب، هي أم لطفلين من زوجها، الذي يعمل كمستثمر عقاري تجاري.

تمتلك شركة مكونة من 5 محامين ولها مكاتب في نيوجيرسي ومانهاتن، وتمثل عملاء مختلفين في قطاع العقارات، القطاع الذي بنى إمبراطوريته من خلاله.

ارتفعت ثرواتها الشخصية عندما تعاملت مع كعميل، حيث بلغ دخلها السنوي ما يقدر بـ210 آلاف دولار في عام 2021.

مثل العديد من المحامين الذين عملوا مع الرئيس السابق من قبلها ، يمكن أن تواجه الآن مشاكل قانونية خاصة بها.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن فريق قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.