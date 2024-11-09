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ما هو ابرز القرارات التي سيتخذها ترامب في الشرق الأوسط؟
دوليات
2024-11-09 | 06:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,069 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
ما أن أعلن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الاميركية، حتى بدأت التقارير والتوقعات والتكهنات بشان خططه المستقبلية تتوالى.
الوجود العسكري الأميركي في سوريا كان أحد هذه المواضيع، إذ أشارت تقارير إلى أن "ترامب يعتزم سحب القوات الأميركية من
الشمال
السوري بحسب روبرت أف كندي جونيور ألذي أعلن دعمه لحملة ترامب الإنتخابية ويتوقع أن يلعب دورا رئيسا في حكومته".
كينيدي قال إن "الرئيس المنتخب دونالد ترامب يريد سحب القوات الأميركية من شمال سوريا بدلاً من تركها وقوداً للمدافع إذا اندلع قتال بين تركيا والمسلحين الأكراد".
وأضاف كينيدي، أن "ترامب عبر عن نواياه بشأن شمال سوريا وأعرب عن قلقه بشأن الوجود العسكري الأمريكي الطويل الأمد في سوريا".
فيما قال مستشار سياسي من الحزب الجمهوري سهيل خان إن "ترامب كان واضحا في حملته عندما قال إنه يريد جيشا أميركيا
قويا
يحافظ على مصالح الولايات
المتحدة
ويحمي أراضيها".
واضاف ان "ترامب لعب دورا مهما في ولايته الأولى لتحقيق هذا الهدف عندما طلب من الكونغرس الموافقة على مزيد من التمويل للجيش الأميركي".
وبين خان أن "ترامب حذر ولا يرغب في تعريض القوات الأميركية للخطر كما حدث سابقا في العراق وفيتنام وافغانستان، وأن الظروف الحالية لا تستوجب بقاء الجيش الأميركي في المنطقة".
وذكر خان أن "ترامب في نهاية المطاف يرغب بسحب القوات من
الشرق
الأوسط ولكن ليس بتسرع كما حدث في افغانستان بل سيضع جدولا زمنيا وسيتوخى الحذر في ذلك مع التأكيد على حماية المجتمعات المحلية في دول المنطقة".
عضو في الحزب الديمقراطي كالفين دارك استبعد أن "يقوم ترامب بسحب القوات الأميركية من سوريا"، مشيرا إلى تجارب سابقة لترامب عندما تحدث عن أمور عديدة لكنها كانت مجرد "كلام" ولم تترجم الى قرارات، بحسب تعبيره.
وأوضح دارك ان "تصريحات كينيدي لا يمكن الأخذ بها على أنها قرار نهائي لترامب"، موضحا أن "ملف سحب القوات الأميركية معقد ويحتاج إلى التنسيق مع حلفاء الولايات
المتحدة
مثل تركيا".
واشار كالفين دارك إلى أن "الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لا يمتلك
الان
استراتيجية عسكرية حقيقية".
وتنشر الولايات
المتحدة
زهاء 2500 جندي في العراق ونحو 900 في سوريا المجاورة، في إطار التحالف الذي أنشأته عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش.
وفي تقرير نشر في يناير الماضي، قالت الأمم
المتحدة
إن تقديراتها تفيد بأن التنظيم المتطرف لا يزال لديه "ما بين 3000 و5000 مقاتل" في العراق وسوريا.
وكشف منسق وزارة الدفاع الأميركية للتحالف الدولي لهزيمة داعش، آلان ماتني، وجود استراتيجيات وخطط جديدة يعتمدها التحالف لمواجهة تهديدات التنظيم في العالم.
وقال ماتني، وفق تقرير نشره موقع وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" إن داعش لم يعد "يحكم أراض" لكن الأيديولوجية التي يتباها التنظيم لا تزال قائمة، وهناك حاجة للتحالف الدولي لمواجهة هذه التهديدات.
ويرى مراقبون أن استراتيجية فك الارتباط والاستقرار الإقليمي تتضمن مقاربة ترامب لسوريا التي تتلخص في تقليص الوجود العسكري الأميركي رغم الأهمية الاستراتيجية لتلك القوات في مكافحة داعش، محذرين مما قد يترتب على هذا الانسحاب من مخاطر محتملة على الاستقرار وإمكانية عودة ظهور جماعات متطرفة.
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