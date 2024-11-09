أرقام "صادمة" تخص ضحايا الحرب في غزة

كشف الحكومي في غزة، السبت، عن أرقام صادمة تخص ضحايا الحرب "الإسرائيلية" في القطاع.

وقال المكتب في بيان، إنه "بعد مرور 400 يوم على حرب الإبادة 53.552 شهيدا ومفقودا في القطاع".

وأضاف أن "العدوان على القطاع أسفر حتى الآن عن استشهاد 17.385 طفلا و11,891 امرأة".

ولفت الى أن "35.055 طفلا في القطاع يعيشون دون والديهم أو أحدهما"، موضحا أن "3500 طفل في القطاع معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء".