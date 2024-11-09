غارات "إسرائيلية" تستهدف جنوبي لبنان

شهدت بلدات لبنانية، مساء السبت، غارات "إسرائيلية" عدة.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية استهدفت بلدات، الحنية والقليلة وكفردونين ومدينة النبطية جنوبي لبنان".

وتشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.