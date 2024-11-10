الكشف عن حقيقة وفاة هانيبال القذافي في لبنان

ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن رومانس قوله، أن "هانيبال يتمتع بصة جيدة".وجاء حديث محامي هانيبال، ردًّا على تقارير شاركها مستخدمون على الإنترنت منذ مساء أمس السبت، تحدثت عن وفاة موكله داخل سجنه، بعد تدهور حالته .ومنذ مساء أمس السبت، ضجّت التواصل الاجتماعي في ليبيا بخبر وفاة نجل في السجون اللبنانية؛ بسبب تعرّضه لفشل حادّ.وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها خبر وفاة هانيبال، إذ سبق أن تحدّثت منشورات مطلع العام الجاري، عن تعرّضه لأزمة قلبية أودت بحياته، قبل أن يظهر في صور مسربّة بثّتها وسائل إعلام لبنانية في شهر الماضي، من داخل زنزانته.وأكّد فريق دفاع هانيبال، أكثر من مرّة، تراجع حالته ونقله إلى المستشفى، عقب دخوله في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما يعدّه "توقيفًا تعسفيًّا وسياسيًّا"، وتنديدًا بالمماطلة في حسم قضيته ولتعرّضه للظلم، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف رجل الدين الشيعي موسى الصدر عام 1978 في العاصمة طرابلس.ولا تزال قضيّة هانيبال دون تسوية قضائية، رغم محاولة السلطات الليبية الحالية التدخل من أجل الإفراج عنه، ورغم المفاوضات التي تمت بين فريق دفاعه واللجنة المكلّفة بقضيّة الصدر.ويوجّه القضاء اللبناني، إلى نجل تهمة "كتم معلومات تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم".من جهته، يتمّسك نجل القذافي، ببراءته من قضية اختفاء الامام الصدر في بلاده، مؤكدًا "أنه لا يملك أيّ معلومات عن ذلك؛ لأنّ الحادثة وقعت عندما كان طفلًا يبلغ من العمر عامين".