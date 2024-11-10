شاهد لحظة القصف على منطقة السيدة زينب

نيوز – محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع للحظة القصف على سكني في منطقة في .

وبحسب الناشطين ان "القصف تم من قبل طائرة إسرائيلية استهدفت المبنى الذي تسكنه عوائل". فيما كشفت مصادر طبية ان "القصف اسفر عن استشهاد 3 اشخاص واصابة العشرات"، مشيرة الى ان "فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث تحت انقاض المبنى".

