حزب الله يعلن قصف قاعدة بحرية "إسرائيلية"

وقال الحزب في بيان، "‏في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنّت المُقاومة الإسلاميّة هجومًا جويًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على قاعدة حيفا البحريّة تتبع لسلاح البحريّة في الإسرائيلي".

وأضاف البيان أن "تضم أسطولاً من الزوارق الصاروخيّة والغواصات في خليج حيفا"، الى "إصابة أهدافها بدقّة".