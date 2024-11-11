الأرصاد العالمية تدق ناقوس الخطر حول التغيرات المناخية للعام 2024

وأطلقت المنظمة أعلى مستوى إنذار من "مغبة سرعة تغير المناخ خلال جيل واحد، وذلك خلال تقديم تقريرها عن درجات العالمية لعام 2024".وأفادت المنظمة في مؤتمر الأمم للمناخ في باكو بأن "متوسط درجة العالمية سجل رقما قياسيا بلغ 1.54 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي بين عامي 1850 و1900".وأعرب باحثو المنظمة العالمية للأرصاد عن "عدم ثقتهم في حدوث تغييرات كبيرة بحلول نهاية العام".وتجدر الإشارة إلى أن "اتفاق للمناخ لعام 2015 حدد هدفا للحد من ارتفاع متوسط درجات على المدى الطويل إلى 1.5 درجة مئوية".ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، "يبلغ الارتفاع في متوسط درجات حاليا 1.3 درجة مئوية وفقا لهذا المعيار".وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد سيليستي ساولو: "إن هطول الأمطار والفيضانات القياسية، والأعاصير المدارية التي تتسارع شدتها، والحرارة المميتة، والجفاف المستمر وحرائق الغابات التي شهدناها في مناطق مختلفة من العالم هذا العام هي للأسف تمثل واقعنا الجديد ولمحة عما ينتظرنا في المستقبل".