أردوغان يوجه اتهاماً لحكومة نتنياهو ويدعو لعزل "إسرائيل"

وقال أردوغان خلال إلقائه كلمة في القمة والاسلامية المنعقدة في الرياض، إن "حكومة نتنياهو تعمل على التصعيد ولا تسمح بإيصال المساعدات"، مشدداً على ضرورة "مواصلة الجهود لمحاسبة مرتكبي مجازر الابادة".وأضاف: "حكومة نتنياهو تعمل على تصعيد التوتر العسكري مع من جهة وتواصل الهجمات على لبنان. علينا عزل إسرائيل دولياً ما لم تقم بإنهاء عدوانها".وتابع، أن "هدف إسرائيل هو الاستيطان في غزة وتدمير الوجود الفلسطيني في الضفة والقدس الشرقية وعلينا منع ذلك".