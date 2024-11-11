مصر تحدد شرطاً "ضرورياً" لتحقيق الاستقرار في المنطقة

وقال السيسي، في كلمة خلال القمة الإسلامية في الرياض، "ندين بشكل قاطع القتل الممنهج في حق المدنيين بقطاع غزة"، لافتاً إلى أن "مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق والعدوان على قطاع غزة ولبنان لم يعد مقبولاً".وأضاف، أن "العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة ولبنان مستمر منذ أكثر من عام وسط صمت دولي".وأوضح السيسي، أن "الشرط الضروري لتحقيق والاستقرار هو إقامة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس"، مردفاً: "سنقف ضد جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية"، مؤكداً "ضرورة وقف إطلاق في لبنان والتنفيذ الكامل للقرار 1701".