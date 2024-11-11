خطط ترامب ليومه الأول.. أجندة جريئة لفترة رئاسته الثانية

نيوز – دولي

تعهد الرئيس المنتخب بتنفيذ أجندة طموحة للغاية في يومه بعد أن يتم تنصيبه في العشرين من كانون الثاني المقبل.

ترتكز معظم هذه الخطط على تنفيذ سياسات صارمة وعكس جوانب رئيسية من أجندة الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

ويرى الخبراء أن العديد من الإجراءات المقترحة، مثل الترحيل الجماعي وتفكيك هياكل الحكومة، قد تواجه تحديات قانونية ولوجستية.

وفيما يلي أهم الإجراءات التي وعد باتخاذها في يومه الأول:

عفو عن المعتدين على الكابيتول

تم توجيه اتهامات لأكثر من 1500 شخص منذ أن هاجم حشد من أنصار ترامب، الكابيتول في السادس من كانون الثاني 2021 أي قبل ما يقرب من أربع سنوات.

وتعهد بالعفو عن العديد من الأشخاص الذين تم إدانتهم واصفا إياهم بـ"الوطنيين غير العاديين".

وبصفته رئيسا، يمكنه العفو عن أي شخص تمت إدانته في محكمة فدرالية، وهو ما يشمل المعتدين.

ترحيل جماعي للمهاجرين

تعهد بإطلاق "أكبر برنامج لترحيل المهاجرين" في تاريخ الولايات المتحدة، مستهدفا المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين.

وأشار إلى أنه سيستخدم قانون "العدو الأجنبي" لتسهيل عمليات الترحيل، ما قد يتطلب دعما عسكريا وموارد ضخمة.

طرد موظفين بالحكومة الفيدرالية

يهدف إلى إلغاء ما يسمى بـ"الدولة العميقة" عن طريق تجريد موظفي الحكومة الفيدرالية من الحماية الوظيفية، مما يسهل فصلهم.

سيتم ذلك من خلال إعادة إحياء أمر تنفيذي لعام 2020 يسمى "الجدول أف"، الذي يحوّل بعض المناصب في الخدمة المدنية إلى وظائف سياسية.

إلغاء حماية حقوق المتحولين جنسيا في المدارس

وعد بإلغاء سياسات بايدن التي تحمي الطلاب المتحولين جنسيا من التمييز، بما في ذلك إلغاء حماية "البند التاسع" التي تمنع التمييز ضدهم في المدارس، كما قد يقطع التمويل الفيدرالي عن المدارس التي تعلم نظرية العرق النقدي أو تدعم حقوق المتحولين جنسيا.

فرض رسوم جمركية

يخطط لفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، وخاصة من الصين والمكسيك، معتبرا أن ذلك سيساهم في حماية الوظائف الأميركية وتقليص العجز التجاري.

وقال إنه يمكنه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على السلع القادمة من المكسيك والصين.

حل حرب أوكرانيا

كرر مرارا أنه يمكنه حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في يوم واحد من توليه المنصب، قائلا إنه سيجلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات لإنهاء النزاع.