شاهد.. رعب في قلب إسرائيل

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السومرية نيوز – دولي

اسفر هجوم صاروخي كبير استهدف مناطق إسرائيلية الى الحاق اضرار كبيرة في مباني وسيارات دون معرفة حجم القتلى والجرحى الذي سببه هذا الهجوم.