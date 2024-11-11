لتعزيز مكانة القضية الفلسطينية.. قمة الرياض تقر آلية تنسيق

وأكدت القمة أن "إسرائيل وكل دول المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام ما لم ينعم به الفلسطيني ويسترد كامل حقوقه المسلوبة".وطالبت القمة "مجلس باتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الذي يقتل الأبرياء أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا".وجاءت القمة "امتدادا للقمّة - الإسلامية المشتركة التي عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني 2023" بمبادرة من الجامعة ومنظمة الإسلامي.وعقدت القمّة بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة"، وفق ما أفادت الأنباء السعودية "واس".