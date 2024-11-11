غزة.. قصف "إسرائيلي" يستهدف خيمة نازحين

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها، إن "الطيران الإسرائيلي قصف خيمة كانت تؤوي نازحين يجتمعون للحصول على خدمة الإنترنت، قرب بوابة أصداء الجنوبية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة".ودفعت القوات "الإسرائيلية" بالدبابات إلى الجانب من النصيرات في قطاع غزة، الاثنين، في توغل جديد بوسط القطاع.وقال سكان إن "الدبابات الإسرائيلية فتحت خلال التوغل في غرب النصيرات، وهو أحد المخيمات الثمانية المقامة منذ فترة طويلة للاجئين في قطاع غزة، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان والأسر النازحة".