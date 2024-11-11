واشنطن تعلن تنفيذ ضربات على أهداف في سوريا

أعلن الأمريكي، عن تنفيذ ضربات على أهداف في خلال 24 ساعة.

وقالت القيادة الأمريكية، "نفذنا خلال الساعات الـ24 الماضية ضربات على 9 أهداف في مرتبطة بجماعات إيرانية".

وأضافت أن "الضربات ستحد من قدرة الجماعات المدعومة إيرانيا على شن هجمات ضد قواتنا وقوات التحالف"، موضحة أن "هذه الضربات تأتي ردا على هجمات متعددة استهدفت قواتنا".