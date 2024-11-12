من هو وزير الخارجية الاميركي في حكومة ترامب؟

نيوز-دولي

رجّح مصدران مطلعان أن يقع الرئيس الأمريكي المنتخب على النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو لتكليفه بحقيبة الخارجية.



وذكرت المصادر لـCNN: "من المرجح أن يختار السيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا ماركو روبيو وزيرا للخارجية بينما يقوم بإعداد تشكيلة فريق القومي الخاص به".

وأوضحت مصادر مطلعة للشبكة الأمريكية أن "روبيو الذي يشغل أيضا منصب رئيس في مجلس الشيوخ أوضح أنه مهتم بالانضمام إلى حكومة الجديدة في حال كان هذا المنصب مناسبا".

إلى ذلك، لم يتضح حتى مساء أمس الإثنين ما إذا كان قد عرض رسميا على روبيو هذه المهمة.

وحتى صباح اليوم الثلاثاء، ساد الاعتقاد بأن كان يميل إلى ريتشارد غرينيل، ولكن خلال اليوم، غيّر تفضيله باتجاه روبيو بعد عدد من المكالمات والمحادثات مع حلفاء السيناتور من فلوريدا.

يشار إلى أن غرينيل عمل سفيرا لترامب في ألمانيا ثم قائما بأعمال جهاز المخابرات الوطنية خلال إدارته الأولى.

وينحدر من فلوريدا وله علاقة وثيقة مع رئيسة موظفي البيت الأبيض القادمة سوزي وايلز. ورفض متحدث باسم روبيو التعليق على الأمر.