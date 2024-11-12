مسؤول أمريكي: هناك فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان قريبا

ونقل مراسل "أكسيوس" رافيد، على حسابه في منصة "إكس"، ان "مستشار الرئيس بايدن آموس هوكشتاين قال في حديث مع الصحفيين في إن هناك فرصة للتوصل إلى لوقف إطلاق في قريبا".وأضاف هوكشتاين: "أنا مليء بالأمل في أن ننجح في ذلك".وأوضح رافيد أن "الولايات تحتاج الآن إلى الحصول على رد من لبنان".وأشار إلى أن هوكشتاين أكد أنه لن يكون هناك تدخل لروسيا في وقف إطلاق في أو في الإشراف على تنفيذه.