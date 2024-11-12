تأجيل إصدار الحكم بحق ترامب في قضية الممثلة الإباحية إلى الأسبوع المقبل

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن القاضي خوان ميرشان الذي يرأس محاكمة في كان ينوي إصدار الحكم اليوم الثلاثاء، إلا أنه قرر تأجيل النطق بالحكم إلى 19 بعد استئناف قدمه محامو ترامب".وأشارت الصحيفة إلى أن "محامي استندوا إلى قرار العليا الأمريكية الأخير بشأن الحصانة الرئاسية، مؤكدين أن هذا "سبب مقنع لتعليق القضية وربما رفضها لمصلحة العدالة".ومن المتوقع الآن صدور حكم في القضية وسط مناقشات قانونية جارية تتعلق بصلاحيات الرئيس المنتخب وحمايته، بحسب "نيويورك بوست".يذكر أن كان قد أدين في مايو الماضي بـ34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات في ما يتعلق بتعويضاته لمحاميه السابق مايكل كوهين، بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر 2016 مقابل التزامها الصمت حيال لقاء جنسي مزعوم لها مع .كما يواجه أيضا قضيتين فدراليتين رفعهما بحقه المدعي الخاص جاك سميث بسبب مزاعم حول تخزين وثائق سرية بشكل غير سليم، بالإضافة إلى محاولة المزعومة في يناير 2021 للاحتفاظ بالسلطة رغم هزيمته في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.وقد أسقطت في فلوريدا جميع التهم في القضية الأولى بينما تم تعليق الإجراءات في القضية الثانية بناء على طلب المدعين العامين بعد فوز الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.