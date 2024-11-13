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ترامب يختار "قطب العقارات" مبعوثا خاصا للشرق الأوسط.. من هو؟
دوليات
2024-11-13 | 02:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
544 مشاهدة
السومرية
نيوز - دوليات
قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه اختار المستثمر العقاري والمتبرع لحملته الانتخابية، ستيفن ويتكوف، ليكون مبعوثه الخاص إلى
الشرق
الأوسط
.
وقال ترامب عن ويتكوف، وفقا لموقع "ذا هيل": "ستيف هو
قائد
يحظى باحترام كبير في مجال الأعمال والأعمال الخيرية، وقد جعل كل مشروع ومجتمع شارك فيه أقوى وأكثر ازدهارا".
وأضاف: "سيكون ستيف صوتا لا
يلين
من أجل السلام، وسيجعلنا جميعا فخورين به".
ومن المقرر أن يشارك ويتكوف، البالغ من العمر 67 عاما، إلى جانب السيناتور السابق كيلي لوفلر (جمهوري من ولاية جورجيا)، في رئاسة
لجنة
تنصيب ترامب، وفقا لحملة الرئيس المنتخب.
وكان ويتكوف قد أشاد في السابق بتعاملات ترامب مع إسرائيل، قائلا في شهر يوليو إن "قيادته كانت جيدة لإسرائيل والمنطقة بأكملها".
وقال ويتكوف: "مع الرئيس ترامب، شهد
الشرق
الأوسط
مستويات تاريخية من السلام والاستقرار. القوة تمنع الحروب. لقد تم قطع أموال
إيران
مما منع تمويلهم للإرهاب العالمي"، تابع ويتكوف في أواخر يوليو في سلسلة تغريدات على منصة التواصل الاجتماعي X.
من هو ويتكوف؟
يعتبر ستيف ويتكوف من أكبر أقطاب العقارات في الولايات المتحدة، وبدأ صعوده للقمة في الثمانينات، عندما أقدم مع شركاء على شراء مبان منخفضة التكلفة في مدينة نيويورك.
توسع بعدها ويتكوف في التسعينات نحو عقارات في ولايات أميركية خارج نيويورك، واقتنى أبراج شهيرة، جعلته من أقطاب العقارات في البلاد.
ووفقا لمجلة "نيوزويك"، تقدر ثروته اليوم بأكثر من 500 مليون دولار.
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