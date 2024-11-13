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التفاصيل الكاملة لمنصب "إيلون ماسك" الجديد فى إدارة ترامب

دوليات

2024-11-13 | 04:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
التفاصيل الكاملة لمنصب &quot;إيلون ماسك&quot; الجديد فى إدارة ترامب
1,435 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات


كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أن إيلون ماسك والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي سيقودان إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، وعلى الرغم من الاسم، فإن الإدارة لن تكون وكالة حكومية، وقال ترامب في بيان إن ماسك وراماسوامي سيعملان من خارج الحكومة لتقديم "المشورة والتوجيه" للبيت الأبيض وسيشتركان مع مكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع، وخلق نهج ريادي للحكومة لم يسبق له مثيل"، وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها أن تصدم أنظمة الحكومة.

*تفكيك البيروقراطية
وقال ترامب إن الثنائي "سيمهد الطريق لإدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وخفض اللوائح الزائدة، وخفض النفقات الباهظة، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية".

وفي منشور على X، منصة التواصل الاجتماعي التي يملكها، تعهد ماسك بتوثيق جميع تصرفات الإدارة عبر الإنترنت لتحقيق "أقصى قدر من الشفافية"، حيثقال في البيان الذي أصدره فريق الانتقال: "سيؤدي هذا إلى إرسال موجات صدمة عبر النظام، وأي شخص متورط في إهدار الحكومة، وهو عدد كبير من الناس!".

كما رد راماسوامي على إعلان تعيينه على X، وقال: "لن نتعامل بلطف، @elonmusk"، مضيفًا رمزًا تعبيريًا للعلم الأمريكي.

ليس من الواضح كيف ستعمل الإدارة، ويمكن أن تأتي بموجب قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية، الذي يملي كيف يجب على المجموعات الخارجية التي تقدم المشورة للحكومة أن تعمل وتكون مسؤولة أمام الجمهور.

ويُطلب من الموظفين الفيدراليين عمومًا الكشف عن أصولهم وتشابكاتهم لدرء أي تضارب محتمل في المصالح، والتخلص من الحيازات الكبيرة المتعلقة بعملهم. ولأن ماسك وراماسوامي لن يكونا عاملين فيدراليين رسميين، فلن يواجها هذه المتطلبات أو القيود الأخلاقية.

وكان ماسك يدفع باتجاه إنشاء إدارة كفاءة حكومية ومنذ ذلك الحين روج لها بلا هوادة، مؤكدًا على اختصار الوكالة: Doge، في إشارة إلى ميم لشيبا إينو المعبر واسم العملة المشفرة Dogecoin، التي يروج لها ماسك، وقال ترامب إن الوكالة ستجري "تدقيقًا ماليًا كاملاً وأداءً للحكومة الفيدرالية بأكملها، وتقدم توصيات لإصلاحات جذرية".


وقال ترامب إن عملهم سينتهي بحلول 4 يوليو 2026، مضيفًا أن الحكومة الأصغر والأكثر كفاءة ستكون "هدية" للبلاد في الذكرى السنوية الـ 250 لتوقيع إعلان الاستقلال.



*ماسك يضيف منصب جديد لتاريخه
إن إضافة محفظة حكومية إلى سيرة ماسك الذاتية قد تفيد القيمة السوقية لشركاته والشركات المفضلة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، وقال محلل الأسهم دانييل إيفز من Wedbush Securities في مذكرة بحثية: "من الواضح أن ماسك سيكون له دور كبير في البيت الأبيض لترامب مع اتساع نطاقه بشكل واضح عبر العديد من الوكالات الفيدرالية".

ولكن تعيين ماسك تعرض لانتقادات من قبل منظمة Public Citizen، وهي منظمة غير حكومية تقدمية معنية بحقوق المستهلك والتي تحدت العديد من سياسات ترامب في ولايته الأولى، وقالت ليزا جيلبرت الرئيسة المشاركة في بيان: "لا يعرف ماسك شيئًا عن كفاءة الحكومة والتنظيم فحسب، بل إن أعماله الخاصة تنتهك بانتظام القواعد ذاتها التي سيكون في وضع يسمح له بمهاجمتها".


فيما أوضح ترامب أن ماسك لن يشغل على الأرجح أي منصب بدوام كامل، نظرًا لالتزاماته الأخرى، وقال ترامب في تجمع حاشد في ميشيغان في سبتمبر: "لا أعتقد أنني أستطيع أن أجعله يشغل منصبًا بدوام كامل لأنه مشغول بعض الشيء بإرسال الصواريخ وكل الأشياء التي يفعلها، لقد قال إن الهدر في هذا البلد جنوني، وسنجعل إيلون ماسك مسؤولاً عن خفض التكاليف".



*دور الوزارة في حكومة ترامب
وأوضح ترامب إن الوزارة الجديدة سوف توجد "خارج الحكومة"، حيث قدم المشورة لأولئك في البيت الأبيض حول إصلاح الوكالات الفيدرالية، ومن المرجح أيضًا أن يسمح الترتيب لمسك وراماسوامي بمواصلة العمل في القطاع الخاص والخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ.

وقال ترامب إنه يريد أن تساعد الوزارة في تحقيق "تغيير جذري"، وقارن طموحاتها بطموحات مشروع الحرب العالمية الثانية لتطوير الأسلحة الذرية، وأضاف: "سوف تصبح، على الأرجح، مشروع مانهاتن في عصرنا. لقد حلم الساسة الجمهوريون بأهداف مشروع DOGE لفترة طويلة جدًا".

وقد أعطى موعدًا نهائيًا في الرابع من يوليو 2026، لكي تختتم الوزارة عملها.

فيما قال ماسك إنه يريد خفض 2 تريليون دولار من الميزانية الفيدرالية، وهو ما يزيد عن الميزانية التقديرية البالغة 1.7 تريليون دولار، ولم يقدم سوى القليل من التفاصيل حول ما يرغب في خفضه، رغم أنه هاجم المتلقين الصغار نسبيًا للأموال الفيدرالية، مثل وزارة التعليم وNPR.

وفي جهوده الأوسع لتقليص الحكومة، قد يسعى ترامب إلى مطالبة الكونجرس بمنحه "سلطة إعادة التنظيم الرئاسي" بموجب قانون إعادة التنظيم الرئاسي للسماح له بتوحيد أو إعادة تنظيم أو إلغاء الوكالات داخل السلطة التنفيذية. كانت آخر مرة منح فيها الكونجرس رئيسًا مثل هذه السلطة أثناء إدارة ريغان.

يمكن لترامب أيضًا اتخاذ خطوات للقضاء على وظائف العمال الفيدراليين من خلال إعادة توقيع أمره التنفيذي "الجدول F"، والذي من شأنه إعادة تصنيف عشرات الآلاف من العاملين المدنيين الفيدراليين كمناصب سياسية حسب الرغبة كوسيلة إما لتثبيت عمال متحالفين سياسياً أو إزالة جزء من القوى العاملة الفيدرالية تمامًا.
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منصب "إيلون ماسك" الجديد فى إدارة ترامب

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