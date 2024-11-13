انتخاب جون ثون زعيما للأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي

نيوز – دولي

انتخب الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، السناتور جون ثون لمنصب زعيم الأغلبية في للعامين المقبلين ليحل محل ميتش ماكونيل الذي سيتنحى في كانون الثاني المقبل.

وجرت خلف أبواب مغلقة وتنافس فيها عضوان آخران إلى جانب ثون الممثل لولاية ساوث داكوتا، وهما كل من السيناتور عن ولاية تكساس جون كورنين والسيناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت.

يُعتبر ثون، البالغ من العمر 63 عاما، شخصية معتدلة ومشرعا متمرسا، وله علاقات وثيقة مع العديد من زملائه الجمهوريين، حيث يشغل حاليا منصب الرجل الثاني بين في .

وجرى انتخاب ثون لعضوية مجلس الشيوخ لأول مرة عام 2004.

وحصل الحزب الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ في الأخيرة، ويُتوقع كذلك أن يحتفظ أيضا بالسيطرة على الجزء الآخر من الكونغرس الأميركي، أي مجلس .

وكان ماكونيل أعلن في فبراير الماضي أنه سيترك منصبه في تشرين الثاني الحالي.

وتولى السناتور المخضرم من ولاية كنتاكي زعامة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ منذ عام 2007، وسبق له أن انتخب زعيما للأغلبية قبل أن يفقد حزبه السيطرة على مجلس الشيوخ بعد النصفية التي جرت في 2022.

وانتخب ماكونيل عضوا في مجلس الشيوخ للمرة الأولى عام 1984.

وتعرض الزعيم الجمهوري المخضرم لإصابة خطيرة في الرأس بعد أن سقط في وقت سابق من العام الماضي.

وكان الزعيم الجمهوري، الذي أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلا، يخطو دائما بحذر ويتجنب السلالم، لكنه كان أكثر حذرا بشكل ملحوظ منذ إصاباته الأخيرة في حركته بمجلس الشيوخ.





