تفاصيل تخص لقاء بايدن مع ترامب: مناقشة حرب الشرق الأوسط

كشفت صحيفة بوست، الأربعاء، تفاصيل تخص لقاء الرئيس الأمريكي والرئيس المنتخب ترامب، مشيرة الى مناقشة الحرب في وأوكرانيا.

ونقلت "نيويورك بوست" عن قوله، " ناقشت مع بايدن الحرب المستمرة في وأوكرانيا".

وأضاف "تحدثت مع (الرئيس جو) بايدن كثيرا عن وأردت معرفة أفكاره وأين وصلنا حاليا".



وكان الرئيس الأمريكي اجتمع، اليوم الأربعاء، مع الرئيس المنتخب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.