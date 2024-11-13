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تفاصيل تخص لقاء بايدن مع ترامب: مناقشة حرب الشرق الأوسط
دوليات
2024-11-13 | 15:23
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
909 مشاهدة
كشفت صحيفة
نيويورك
بوست، الأربعاء، تفاصيل تخص لقاء الرئيس الأمريكي
جو بايدن
والرئيس المنتخب
دونالد
ترامب، مشيرة الى مناقشة الحرب في
الشرق
الأوسط
وأوكرانيا.
ونقلت "نيويورك بوست" عن
ترامب
قوله، "
ناقشت مع بايدن الحرب المستمرة في
الشرق
الأوسط
وأوكرانيا".
وأضاف "تحدثت مع (الرئيس جو) بايدن كثيرا عن
الشرق
الأوسط
وأردت معرفة أفكاره وأين وصلنا حاليا".
وكان الرئيس الأمريكي
جو بايدن
اجتمع، اليوم الأربعاء، مع الرئيس المنتخب
دونالد
ترامب
في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض.
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