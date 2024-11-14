الينا حبة ترفض منصباً في حكومة ترامب

وقالت حبة في تغريدة على منصة "اكس" وترجمتها نيوز، إنه "بينما أشعر بالإطراء من الدعم و التوقع اني سوف اكون مناسبة للمنصب، لدور السكرتير الصحفي".واضافت: "لكنه ليس الدور الذي أفكر فيه على الرغم من أنني أحب الصراخ من على المنصة".واشارت الى انه "سأخدم بشكل أفضل في اماكن شاغرة اخرى وستكون هذه ملحمية".وبينت: "فخورة جدا بفريق ترامب، الرئيس 47".