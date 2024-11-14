بمسيرات انقضاضية.. حزب الله يستهدف مستوطنتي عين يعقوب و يرؤون

وقال الحزب في بيان، إنه"دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏وشعبه،‏ شنّت المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 11:30 من ظهر 14-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة عين يعقوب، وأصابت أهدافها بدقّة.وأضاف الحزب في بيان منفصل أنه "المُقاومة الإسلاميّة شنّت عند الساعة 11:30 من ظهر 14-11-2024، هجوماً جويًّا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة على مستوطنة يرؤون، وأصابت أهدافها بدقّة".