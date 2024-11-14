عدوان اسرائيلي على دمشق يخلف جرحى وقتلى

ونقلت الانباء السورية عن مصدر عسكري، ان "العدو الصهيوني شن عدوانا جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً عدداً من الأبنية السكنية في حي المزة بدمشق ومنطقة قدسيا في ريف دمشق، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصا وإصابة 16 آخرين، بينهم وأطفال بجروح كحصيلة اولية".واضاف المصدر، ان "العدوان سبب ايضا أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والمباني المستهدفة والمجاورة".