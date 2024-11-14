لبنان.. حديث أمريكي يخص "التسوية"

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر أمريكي قوله، إن "احتمال التوصل إلى تسوية مع من احتمال إنجاز صفقة تبادل أسرى تعيد المحتجزين في قطاع غزة".

وكان الرئيس الأمريكي قال، قبل أيام، إن هناك فرصة للتوصل إلى لوقف إطلاق في قريبا.

يشار الى أن مناطق عدة في تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.