لبنان.. استشهاد 12 عنصرا من الدفاع المدني بغارة "إسرائيلية"

وقال محافظ بعلبك- الهرمل، إن "12 عنصرا من الدفاع المدني قتلوا إثر غارة إسرائيلية على مركزهم بمحيط شرق لبنان".

وأعلنت وزارة اللبنانية، الخميس، عن حصيلة ضحايا "الغارات الإسرائيلية" التي استهدفت البلاد، مؤكدة استشهاد 3386 شخصا وإصابة 14 ألفا و417 آخرين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على البلاد في 8 تشرين 2023.

وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.