زلزال يضرب وسط تركيا

نيوز – دولي

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ولاية ملاطيا وسط تركيا، وفق ما ذكرت الكوارث والطوارئ "آفاد".

ولفتت إلى أن الزلزال وقع الساعة 10:46 (+3 تغ)، مشيرة إلى أن مركز الزلزال بمنطقة "دوغان شهير" في ملاطيا، ووقع على عمق 7 كيلومترات.

بدوره، أكد والي ملاطيا، سدار ياوز، في حسابه على أحد التواصل الاجتماعي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأظهرت متداولة عبر التواصل لحظة وقوع الزلزال.

وتشهد عادة الكثير من الهزات الأرضية بسبب موقعها الجغرافي عند عدد من الصفائح التكتونية النشطة. هذه الصفائح التكتونية هي السبب الرئيسي في النشاط الزلزالي الكبير في المنطقة.