المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم اهداف حيوية في أم الرشراش المحتلة

وذكرت في بيان، "استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في صباح اليوم السبت 16-11-2024، هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة "ايلات"، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار عملياتها في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وفي بيان اخر، ذكرت انها هاجمت بطائرات مسيرة هدفاً حيوياً في أم الرشراش المحتلة "ايلات" للمرة الثانية، بواسطة الطيران المسيّر".من جهتها، أفادت "إسرائيل اليوم" بإطلاق صواريخ اعتراضية في سماء إيلات جنوبي "إسرائيل" دون دوي صفارات الإنذار.و"المقاومة الإسلامية في العراق" تشكيل عسكري واسم عام يضم عددا من الفصائل والجماعات العراقية المسلحة، ظهر عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، وشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في وسوريا.