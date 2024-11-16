فرنسا.. الشرطة تطوق مطعماً فيه رهائن

وأوضح موقع CNEWS الفرنسي، أن صاحب المطعم مختطف في مطعمه ويقال إن لديه عدة موظفين وتم تطويق الحي من قبل الشرطة، مشيرًا إلى أنه لم يتم تحديد عدد المسلحين، إلا أنه تأكد وجود رجلًا مسلحًا على الأقل في إيسي ليه مولينو، و4 أشخاص داخل المطعم.وقالت الإطفاء في باريس لوكالة فرانس برس، إن قوة كبيرة من تطوق المطعم على بعد عشرات الأمتار من طريق باريس الدائري. وتم إرسال ورجال الإطفاء في منتصف النهار.وفي وقت سابق، اعتقلت الفرنسية 40 شخصا خلال مباراة كرة قدم بين فرنسا وإسرائيل في باريس، لكن شرطة قال الجمعة، إن العملية الأمنية الضخمة نجحت بشكل جيد للغاية.وأقيمت مباراة دوري الأمم الأوروبية على فرنسا، مساء الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تعرض مشجعي نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي للهجوم في أمستردام الأسبوع الماضي.ونفذ حوالي 4000 من وأفراد قوات الفرنسية دوريات داخل وخارج الملعب، بمساعدة 1600 من أفراد المدني.