وزير الدفاع الإيراني يصل إلى العاصمة السورية دمشق

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية نقلاً عن وزارة الدفاع، أن الوزير زاده، وصل إلى السورية على رأس وفد امني، للقاء المسؤولين السوريين.ولم تقدم الوزارة المزيد من التفاصيل عن الزيارة التي تأتي بعد سلسلة من الغارات الإسرائيلية على دمشق.