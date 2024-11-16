طهران تكشف حقيقة تقديم ضمانات تخص ترامب

ونقلت أنباء فارس عن مصدر مطلع قوله، "ننفي ادعاء وسائل إعلام أمريكية بتقديم ضمانات بعدم متابعة أي إجراء ضد ترامب".

وأضاف المصدر، أن "الرسالة التي نقلت لواشنطن هي أن ستتابع الإجراءات ضد قتلة سليماني".

وحقق المرشح الجمهوري فوزاً ساحقاً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في التي توجه إلى صناديق اقتراعها الملايين من الأمريكيين بداية شهر تشرين الثاني الحالي.