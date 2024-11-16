إيران.. حديث عن فرصة لمعالجة قضية البرنامج النووي

وصرّح عراقجي للتلفزيون بعد زيارة لإيران قام بها مدير الوكالة للطاقة الذرية رافائيل غروسي: "لا يزال ثمة فرصة للدبلوماسية، رغم أن هذه الفرصة ليست كبيرة جدا. هناك فرصة محدودة".وزار غروسي موقعين نوويين في يوم الجمعة، وذلك قبل مسعى دبلوماسي أوروبي متوقع بشأن الأنشطة النووية لطهران قبل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.وخلال الزيارة، قال عراقجي لغروسي إن طهران مستعدة لحل النزاعات العالقة بشأن برنامجها النووي، لكنها لن تستسلم للضغوط.وذكرت وسائل إعلام رسمية أن غروسي زار محطة نطنز النووية وموقع التخصيب في فوردو المحفور في جبل على بعد نحو 100 كيلومتر إلى من طهران، لكنها لم تتطرق إلى مزيد من التفاصيل.