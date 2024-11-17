الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال تترجم الدعم الأمريكي على شكل مجازر

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تترجم الدعم الأمريكي العسكري والمالي والسياسي المتواصل على شكل مجازر إبادة جماعية يذهب ضحيتها العشرات من الأطفال والنساء، كما حدث اليوم في بيت لاهيا، وغيرها من مدن قطاع غزة، إضافة إلى مواصلة الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، وإرهاب المستعمرين".وأضاف أبو ردينة: "نحمل الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا العدوان الدموي، جراء منح سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغطاء للإفلات من العقاب، وتحدي قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامة للأمم الخاص بتطبيق طلب محكمة لاهاي بوقف العدوان وانهاء الاحتلال الإسرائيلي".وطالب الأمريكية بإجبار "سلطات الاحتلال على وقف عدوانها، وجرائم الإبادة الجماعية التي تنفذها ضد الفلسطيني، والخضوع لقرارات الشرعية وأبرزها القرار 2735 الداعي لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل كامل، وإلا فإن دوامة العنف وعدم الاستقرار ستزداد، ما يهدد بحرق المنطقة بأكملها، ولن ينعم أحد بالأمن والاستقرار".