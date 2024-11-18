روسيا تسيطر على بلدة جديدة في دونيتسك

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، حررت بلدة نوفوالكسيفكا في دونيتسك الشعبية".وأشارت إلى أن القوات استهدفت القوات المسلحة الأوكرانية والمعدات العسكرية في مناطق عدة في دونيتسك الشعبية، وصدت 11 هجومًا مضادًا للمجموعات الأوكرانية، مؤكدة أن "خسائر بلغت ما يصل إلى 500 جنديًا، وناقلة جنود مدرعة، وعددًا من المدافع الميدانية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك الشعبية"، لافتة إلى أنه "تم صد 3 هجمات مضادة، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 450 عسكريًا، وعددًا من المدافغ، ومركبة قتالية مدرعة، وست سيارات".وتابع البيان: "تمكنت وحدات من مجموعة "الجنوب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك"، مشيرة إلى أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 695 عسكريًا، ودبابتين، وثماني مركبات، وعددًا من المدافع الميدانية، وناقلتي جند مدرعتين، وتم تدمير 6 مستودعات للذخيرة الميدانية، ومحطتين للحرب الإلكترونية".واستطردت الوزارة، بالقول: "سيطرت وحدات من مجموعة "الشرق" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية، وتم صد هجوم مضاد"، مؤكدة أن "خسائر بلغت ما يصل إلى 135 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، ومركبتين، وعدد من المدافع".