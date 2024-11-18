الصفدي رئيساً لمجلس النواب الأردني

نيوز – دولي

أعلنت الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، فوز النائب أحمد الصفدي بمنصب رئيس مجلس .

ونافس الصفدي الذي حصل على 98 صوتا مرشح كتلة الإصلاح النيابية العرموطي وحصل على 38 صوتا، مقابل ورقتين فارغتين.

وحضر الجلسة 137 نائبا من أصل 138.