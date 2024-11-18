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الصفدي رئيساً لمجلس النواب الأردني
دوليات
2024-11-18 | 09:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
597 مشاهدة
السومرية
نيوز – دولي
أعلنت
وكالة
الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الإثنين، فوز النائب أحمد الصفدي بمنصب رئيس مجلس
النواب
.
ونافس الصفدي الذي حصل على 98 صوتا مرشح كتلة الإصلاح النيابية
صالح
العرموطي وحصل على 38 صوتا، مقابل ورقتين فارغتين.
وحضر الجلسة 137 نائبا من أصل 138.
>>
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