أوروبا تفرض عقوبات جديدة على شركات شحن إيرانية وروسية

وبحسب "رويترز"، أوضحت أن "التكتل أضاف لقائمة العقوبات شركة خطوط الشحن "إريسل"، ومديرها محمد رضا خياباني".وتستهدف العقوبات الجديدة "سفنًا وموانئ تُستخدم في نقل طائرات مسيرة وصواريخ وتقنيات ومكونات ذات صلة صنعتها إيران".وتشمل العقوبات "حظر أي معاملة مع الموانئ والهويسات التي يملكها أو يشغلها أو يسيطر عليها أفراد وكيانات خاضعة لعقوبات".كما شملت العقوبات ثلاث شركات شحن روسية، هي "إم.جي فلوت"، و"في.تي.إس بروكر"، و"أراباكس"، على خلفية نقلها أسلحة إيرانية شملت قطع غيار طائرات مسيرة عبر بحر قزوين لتسليح القوات في أوكرانيا.وأظهر تحديث للحكومة أنها فرضت، اليوم الإثنين، عقوبات على شركة ومجموعة شحن إيرانيتين وعلى السفينة "بورت 3"، وفق "رويترز".