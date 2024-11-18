روسيا تستخدم "الفيتو" ضد مشروع بمجلس الأمن لوقف حرب السودان

وبذلك فشل مجلس في اعتماد قرار بشأن السودان يطالب وقوات الدعم السريع باحترام التزاماتها في جدة بشأن حماية المدنيين وتنفيذها بشكل كامل، بما في ذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين.وحصل مشروع القرار المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة، على تأييد 14 عضوا من أعضاء مجلس الـ15، بينما لم يتمكن من اعتماد القرار بسبب استخدام روسيا للفيتو.واندلع الصراع في السودان بين وقوات الدعم السريع في نيسان 2023 قبل انتقال مزمع إلى الحكم المدني، مما أدى إلى مقتل الآلاف والتسبب في أزمة نزوح في العالم.واتهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استهداف مدنيين ومنع وصول المساعدات الإنسانية واستخدام أساليب التجويع ضد ملايين السكان.