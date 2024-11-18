في لبنان.. حراك نحو التسوية وهوكستين يزور بيروت قريباً

وتشير المصادر، بحسب "سكاي نيوز عربية"، إلى أن استكمال المناقشات يؤشر على وجود نقاط عالقة وغير متفق عليها في مقترح .وفي وجنوب لبنان، تتواصل الغارات "الإسرائيلية" على العديد من البلدات، وسط اشتباكات مع عناصر .وتعرضت بلدات في قضاء صور والنبطية وزبقين ومثلث طير حرفا والجبين، وعدة مناطق أخرى لضربات إسرائيلية وسط قصف مدفعي مكثف.وأعلن استهداف تجمع لقوات "إسرائيلية" جنوب وشرق بلدة الخيام وفي كريات شمونة، بالإضافة إلى قاعدة "شراغا" شمالي حيفا برشقة صاروخية.وأعلن "الإسرائيلي" أنه رصد عشرات المقذوفات التي أطلقت من نحو شمال "إسرائيل".وتشهد مناطق عدة في منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة عشرات الآلاف الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.