إحباط محاولة اغتيال وزير عدل سابق داعم لإسرائيل

نيوز – دولي

أحبطت الكندية محاولة وصفتها بالإيرانية لاغتيال إيروين كوتلر، وزير العدل السابق والوالد بالتبني لميخال كوتلر-وونش، مبعوثة الإسرائيلية لمكافحة معاداة السامية.

وقالت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية إن "كونلر البالغ من العمر 84 عاما، تلقى تحذيرا أواخر تشرين الماضي بشأن تهديد فوري لحياته".

وجاء هذا التحذير بعد تصريحات علنية داعمة لإسرائيل، خاصة بعد أحداث 7 تشرين الاول، حيث خضع كوتلر لحراسة مشددة تضمنت مركبات مدرعة وحراسة مسلحة مستمرة.

وبينت أن "التحذير الأخير كان واضحا وصريحا"، مشيرة إلى أن "محاولة اغتيال قد تنفذ خلال 48 ساعة على يد عملاء إيرانيين ينشطون في كندا".

وبحسب التقارير، اعتقلت الكندية اثنين من المشتبه بهم في القضية، لكن لم تعلن تفاصيل إضافية عن التحقيقات.

وشغل كوتلر منصب وزير العدل الكندي بين عامي 2003 و2006، واعتزل السياسة في 2015، ومنذ ذلك الحين، أصبح شخصية بارزة في مكافحة معاداة السامية وجرائم الكراهية.

وهو يرأس حاليا مركز "راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان"، الذي يركز على مواجهة الأنظمة القمعية والعنف المؤسسي.



وقاد كوتلر حملات لتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو ما تحقق في كندا في حزيران الماضي.

من جانبها، نفت هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "مؤامرة مشينة" تقف وراءها ومعارضو النظام الإيراني.

وحسب الصحيفة، تعتبر ميخال كوتلر-وونش، ابنة البروفيسور كوتلر بالتبني وعضو سابقة في الكنيست، شخصية بارزة في الدفاع عن ومكافحة معاداة السامية، حيث خدمت في الكنيست الإسرائيلي عام 2020 ضمن قائمة حزب "أزرق أبيض"، لكنها لم تستمر في منصبها لأكثر من عام.