قطر تحسم جدل إغلاق مكتب حماس في الدوحة

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، إن "قياديي حماس الذين هم ضمن فريق المفاوضات ليسوا الآن في الدوحة، وكما تعلمون يتنقلون بين عواصم عدة".وأضاف أن "مكتب حماس في الدوحة تأسس من أجل عملية الوساطة. ومن الواضح أنه عندما لا تكون هناك عملية وساطة فإن المكتب نفسه لا يكون له أي وظيفة".وأكد المتحدث: "إذا اتخذ قرار بأن يغلق حماس بشكل نهائي فستسمعون من هذا المنبر أو في تصريح من وزارة الخارجية"، رافضا التعليق على ما إذا طلبت قطر من مسؤولي حماس مغادرة أراضيها.وقادت قطر مع الولايات ومصر وساطة بين وحماس، إلا أنها لم تفلح في وقف حرب .لكن الدوحة أعلنت في وقت سابق من نوفمبر الجاري، أنها علقت وساطتها إلى حين "توافر الجدية اللازمة" في المفاوضات.